В Орловской области «просел» ИПП

Показатели промышленности сократились по сравнению с прошлым годом.

Правительство Орловской области обнародовало оперативные результаты мониторинга социально-экономического развития региона.

Согласно ему, областной индекс промышленного производства за январь-сентябрь текущего года составил 98,7 процента, в том числе в обрабатывающих производствах 97,3 процента.

«Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 85,6 млрд рублей, или 101,1 процента к соответствующему периоду 2017 года, — сообщается в выпуске. — В том числе в обрабатывающих производствах — 73,7 млрд рублей, или 100,2 процента».

ИА «Орелград»