На Украине нашли медаль, потерянную орловцем более 70 лет назад

Украинцы попросили передать утерянную награду сыну героя.

Удивительную историю поведало сетевое издание «Уездный город Ливны». Сообщается, что жительница села Студенники Перяслав-Хмельницкого района на своем приусадебном участке откопала медаль «За отвагу». Она обратилась во Всеукраинскую общественную организацию Союз «Народная Память» с просьбой найти родственников бойца.

«Поисковики с помощью архивных документов установили, что медаль принадлежала красноармейцу Ивану Егоровичу Шеметову, уроженцу села Парахино Ливенского района, — пишет «УЕ». — В наградных документах описан подвиг автоматчика Шеметова: «Во время наступления на деревню Фадеевка из автомата уничтожил трех немцев. А приблизившись на близкое расстояние, уничтожал немецких солдат гранатами. Тов. Шеметов первым ворвался в деревню, увлекая своим примером бойцов. Достоин правительственной награды — медали «За отвагу».

Иван Егорович умер в 1990-е годы. В поселке Нагорный Ливенского района живет его сын. Он и получит медаль отца.

ИА «Орелград»