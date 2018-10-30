Орел получил участки для решения вопроса обманутых дольщиков

Федеральный центр поддержал региональные власти землей

Информация об этом была опубликована вчера вечером на сайте информагенства ТАСС. Как сообщает издание комиссия по развитию жилищного строительства правительства РФ передала трем регионам — Орловской, Вологодской областям и Красноярскому краю — пять земельных участков под жилищное строительство с обременением для решения проблем дольщиков.

По данным ДОМ.РФ, площадь участков во всех трех регионах составляет 7,52 га. Какова площадь выделенного Орловской области участка и где он находится неизвестно.

Следует отметить, что компенсационная площадь не так уж велика если разделить их на три региона.

Напомним, что сейчас в Орловской области основным проблемным объектом является дом по улице Панчука, который не достроила компания с госучастием — АИЖК Орловской области.

Напомним, что в конце прошлой недели руководство региона анонсировало высокую вероятность вхождения в проект достройки дома по Панчука компании ПАО Орелстрой.

ИА Орелград