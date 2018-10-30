Орел получил участки для решения вопроса обманутых дольщиков

30.10.2018 | 7:54 Важное, Новости

Скриншот с сайта orel-panorama.ru

Федеральный центр поддержал региональные власти землей

Информация об этом была опубликована вчера вечером на сайте информагенства ТАСС. Как сообщает издание комиссия по развитию жилищного строительства правительства РФ передала трем регионам — Орловской, Вологодской областям и Красноярскому краю — пять земельных участков под жилищное строительство с обременением для решения проблем дольщиков.

По данным ДОМ.РФ, площадь участков во всех трех регионах составляет 7,52 га. Какова площадь выделенного Орловской области участка и где он находится неизвестно.

Следует отметить, что компенсационная площадь не так уж велика если разделить их на три региона.

Напомним, что сейчас в Орловской области основным проблемным объектом является дом по улице Панчука, который не достроила компания с госучастием — АИЖК Орловской области.

Напомним, что в конце прошлой недели руководство региона анонсировало высокую вероятность вхождения в проект достройки дома по Панчука компании ПАО Орелстрой.

ИА Орелград

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