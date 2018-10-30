Орловцы не захотели парковки на улице 7-го Ноября

30.10.2018 | 16:51 Новости, Общество

В субботу, 27 октября, в рамках исполнения наказов избирателей дорожники приступили к ремонту парковочной зоны в районе дома №45 на ул.7-го Ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы были вынуждены остановить из-за протестов жильцов дома, посчитавших, что ремонт затрагивает общедомовую территорию и разрешение на работы собственники не давали.

На рабочем совещании главе администрации Александру Муромскому начальник УКХ Светлана Климова доложила, что после протестов жителей работы временно остановили.

«Согласно документации, парковочная зона будет расположена исключительно на территории улично-дорожной сети. На данный момент проходит согласование работ с ГИБДД», — отметила Климова.

Александр Муромский поручил максимально публично проводить все работы и доступно объяснять жителям, где проходит кадастровая граница земельного участка и где будет находиться парковочный карман.

ИА «Орелград»

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