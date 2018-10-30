Под Нарышкино фура вылетела в кювет и опрокинулась

30.10.2018 | 12:47 Новости, Общество

ДТП произошло накануне ночью на трассе Орел-Брянск при въезде в Нарышкино.

Не доезжая до железнодорожного моста, водитель большегруза, по всей видимости, не рассчитал скорость, вылетел в кювет и перевернулся. Стоит отметить, что в сводке УГИБДД по Орловской области аварии указано не было, следовательно, обошлось без пострадавших.

Напомним, крутой поворот под железнодорожным мостом на трассе не раз становился причиной многочисленных транспортных происшествий. Те, кто не сбавляют скорость, подвергают свои здоровье и жизнь опасности.

Так, в августе прошлого года фура врезалась в одну из опор моста и создала многокилометровые пробки. Тогда водителя госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

А в декабре 2017 года водитель фуры на заснеженной трассе не справился с управлением, и грузовик завалился на бок.

ИА «Орелград»

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