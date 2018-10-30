Приставы устроили потасовку с жителями улицы Чапаева из-за воды

Запутанная история уже привела к обращению губернатору Клычкову.

Сотрудники управления службы судебных приставов устроили потасовку с жителями улицы Чапаева, которые не давали своему соседу незаконно подключиться к противопожарного водопровода. Странную историю изданию РИА57 рассказал один из участников конфликта.

По его словам, жильцы в складчину построили противопожарный водопровод с гидрантом, чтобы защитить старые деревянные дома от возгораний. Один из жителей, владелец особняка площадью 200 квадратных метров, не был подключен к системе, но через суд добился подключения.

Остальные жильцы попросили МЧС провести экспертизу. В ведомстве заявили, что перед подключением владельцам особняка нужно было оборудовать пожарный резервуар или закольцеваться с другим водопроводом через 10 метров. МЧС уведомило об этом жителей дома, администрацию Орла и исполнителя работ.

Несмотря на это, власти города подписали разрешение на земляные работы. Возмущенные жители стали отстаивать водопровод, и хозяин особняка вызвал судебных приставов. Те в жесткой форме потребовали не мешать рабочим.

Жильцы составили коллективное письмо губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Они напомнили, что он поручал сити-менеджеру Александру Муромскому решить вопрос.

«По-видимому, Муромский решил раздавить нас тракторами и забить судебными приставами за то, что этот вопрос Вам был задан. Кто мы для него – «быдло», которых можно лицом в грязь, женщин пенсионерок. <…> К сожалению, мы поверили Вам и за Вас проголосовали, а теперь посмотрите, как наш вопрос решали во вверенной Вам области», — пишут жители Клычкову.

«Орелград» попросил администрацию Орла изложить свою позицию.

ИА «Орелград»