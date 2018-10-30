Прокуратура раскритиковала профилактику безнадзорности в регионе

Надзорное ведомство проверило работу профильных ведомств.

Прокуратура Орловской области обнародовала результаты проверки исполнения органами внутренних дел законодательства. Речь идет о предупреждение безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их. Оценка выставлена низкая.

«В большинстве территориальных подразделений органов полиции выявлены систематические нарушения требований закона о проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на соответствующем учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, факты непривлечения при наличии оснований несовершеннолетних к административной ответственности», — считают в прокуратуре региона.

В качестве примера приводят случай из Глазуновского района. Состоящий на профилактическом учете в ПДН ОМВД несовершеннолетний совершил преступление, квалифицированное по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), По мнению прокуроров, это свидетельствует о ненадлежащем проведении с ним профилактической работы.

В Северном районе города Орла, по мнению надзорного ведомства, решения о снятии подростков с профилактического учета принимались в отсутствие сведений о социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и их исправлении. А индивидуально-профилактическая работа с ними «фактически не проводилась».

По итогам проверки представление об устранении нарушений и наказании виновных внесено начальнику регионального УМВД Юрию Савенкову.

«Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По указанным нарушениям в УМВД назначена и проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудники, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»