В Орле коммунальщик попал на деньги за дырявую крышу

Ему назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Сотрудники Жилинспекции Орловской области проверили работу управляющей компании «ЖЭУ №1», в связи с многочисленными обращениями жителей дома №21 на ул. 6-ой Орловской дивизии.

В ходе проверки специалисты обнаружили протекающую кровлю.

«При осмотре были обнаружены отслоения, многочисленные отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек в квартире заявителей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбами о ремонте. В отношении должностного лица «ЖЭУ №1» был составлен протокол об административном правонарушении. А позже постановлением мирового судьи компании назначили штраф.

ИА «Орелград»