Орловские пожарные спасли из горящего дома молодого парня

19-летний молодой человек не смог самостоятельно выбраться из квартиры.

Сообщение о возгорании двухэтажного многоквартирного жилого дома в переулке Школьном поселка Техникумовский Глазуновского района поступил на телефон пожарно-спасательной службы сегодня утром, 31 октября, в 06:18. На месте происшествия пожарные установили, что из окон одной из квартир на втором этаже идет густой дым. Не исключалось, что огонь мог перекинуться на смежные помещения.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, учитывая раннее время, основные усилия пожарные направили на эвакуацию орловцев. Так, в одном из квартир обнаружили молодого парня, которой из-за сильного задымления не смог выбраться наружу.

«Пожарные надели на него спасательный капюшон, подключенный к дыхательному аппарату, и спасли его из горящего здания. Огнеборцами из других квартир были эвакуированы семь человек», — пишет пресс-служба.

Очаг возгорания находился на втором этаже в квартире, как раз напротив той, из которой был спасен молодой человек. В результате пожара в двухкомнатной квартире частично выгорела кухня и комнаты. Предполагаемой причиной пожара называют замыкание электропроводки. Размер материального ущерба устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»