У орловца отняли машину в пользу лопнувшего банка

31.10.2018 | 12:30 Новости, Общество

Под Орлом суд рассмотрел дело о взыскании долга.

Как сообщили в Колпнянском районном суде, задолженность у местного жителя образовалась перед коммерческой организации «АйМаниБанк». Впрочем, она уже обанкротилась. Поэтому иск подал конкурсный управляющий в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Истец просил нее только о взыскании кредитной задолженности, но и об обращении взыскания на заложенное имущество.

Суд исковые требования удовлетворил частично. Он постановил взыскать с ответчика в пользу «АйМаниБанк» задолженность по кредитному договору в размере 143 тысячи рублей и обратить взыскание на предмет залога — автомобиль «Шевроле Ланус».

По решению суда машину пустят с молотка с установлением начальной продажной цены в размере 115,2 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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