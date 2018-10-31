В Орле студента оштрафовали за видео со свастикой

18-летнему парню придется заплатить пять тысяч рублей.

Вступило в законную силу решение Заводского районного суда Орла в отношении студента «Орловского техникума сферы услуг». Молодого парня обвинили в совершении административного правонарушения по статьям «Злоупотребление свободой массовой информации» и «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, парень разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеоинструкцию по изготовлению взрывчатого вещества. Выяснилось также, что в видео проскакивали элементы свастики.

Штраф в размере пять тысяч рублей студент должен выплатить по решению суда. Сообщается, что учетная запись и размещенные материалы из социальных сетей были удалены.

ИА «Орелград»