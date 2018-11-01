Орловцев обучат навыкам будущего

В Орловской области появятся центры цифрового образования.



Правительство региона утвердило концепцию создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей на 2019-2021 годы. Они появятся в рамках национального проекта «Образование», в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета. Напомним, что нацпроект заработает в следующем году.

Как следует из текста концепции, существующая материально-техническая база школ в сельской местности и малых городах Орловской области «не может обеспечить качественное развитие

у обучающихся «навыков будущего».

Именно эти навыки, по мнению авторов, позволят нынешним школьникам в перспективе стать конкурентоспособными в новой социально-экономической и технологической реальности. Обучение, как правило, отстает по уровню материально-технического оснащения и кадрового обеспечения от быстроразвивающихся производств.

«В эпоху информационного общества ключевую роль для развития технологических и гуманитарных компетенций у обучающихся играют такие предметные области, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», следует их документа. — При этом в Орловской области общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах готовы в рамках сетевого взаимодействия осваивать новые направления развития образования».

Цель проекта — обеспечение качества образования, развитие «навыков будущего» у обучающихся на основе центров образования цифрового

и гуманитарного профилей. «Создание центров позволит понять и освоить такие инновационные сферы, как легопроектирование, робототехника и 3D-моделирование», — считают авторы.

Центры обещают создать на базе школ. Даст ли реформа реальный положительный эффект, пока сказать трудно. Однако без такой концепции регион не сможет рассчитывать на привлечение федеральный субсидий.

Добавим, что в Орловской области насчитывается 309 муниципальных общеобразовательных школ, 1 государственная общеобразовательная организация, 9 организаций интернатного типа и 4 негосударственные общеобразовательные организации.

ИА Орелград