Разгневанные орловцы требуют суда Линча над курским педофилом

По всей России жители массово устроили травлю 39-летнего насильника.

После огласки трагической истории 8-летнего Даниила Бирюкова, которого неделю искали стражи порядка, волонтеры из разных регионов России, в том числе из Орловской области и нашли мертвым, жители в интернете запустили настоящую травлю задержанного по подозрению в убийстве ребенка. У орловцев новость вызвала настоящий резонанс. Посты набрали сотни тысяч гневных комментариев.

Сообщается, что у дома насильника в Железногорске собрались тысячи жителей. Люди требовали расправы и скандировали «Убийца!». По городу распространился слух о том, что вскоре возле дома пройдет следственный эксперимент. Чтобы не случилось самосуда, сотрудникам ОМОН пришлось оцепить подъезд, а в зал суда убийцу доставили в бронежилете.

В Железногорске прошла акция памяти Даниила Бирюкова. В сквере за городской администрацией жители организовали стихийный мемориал памяти погибшего мальчика. Накануне, 31 октября, состоялись похороны мальчика.

Напомним, Даниил Бирюков был найден мертвым 30 октября. Подозреваемым оказался 39-летний сосед семьи. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе домой, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем убил ударом ножа в голову.

ИА «Орелград»