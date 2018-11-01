СК изучает физическую боль сотрудника мценской полиции

1.11.2018 | 10:57 Новости, Общество

Страж порядка получил по лицу от местного жителя.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 33-летнего жителя Мценска по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел 3 октября в подъезде дома на улице Заводской. В тот день мужчина был пьян. Во время беседы с сотрудником полиции он ударил его кулаком в лицо, «причинив физическую боль и кровоподтек».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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