СК изучает физическую боль сотрудника мценской полиции

Страж порядка получил по лицу от местного жителя.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 33-летнего жителя Мценска по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел 3 октября в подъезде дома на улице Заводской. В тот день мужчина был пьян. Во время беседы с сотрудником полиции он ударил его кулаком в лицо, «причинив физическую боль и кровоподтек».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»