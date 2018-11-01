СК проводит проверку по факту падения пациента из окна больницы

Инцидент произошел 10 октября в Колпнянской ЦРБ.

43-летний мужчина попал в больницу с подозрением на пневмонию. Однако позже выяснилось, что у мужчины запущенный цирроз печени.

Как сообщил изданию «Уездный город» руководитель Колпнянского МСО СУ СК по Орловской области Константин Кудинов, пациент нигде не работал и просил на улице милостыню. В его доме давно за неуплату отключили газ, свет и воду.

Сообщается, что в день трагедии мужчина был спокоен. По словам соседа по палате, ночью он почувствовав холод и попросил мужчину закрыть окно. Однако просьба осталась без ответа. Так как пациент был подключен к капельнице, то повернуться не мог.

«Сосед укрылся одеялом поплотнее и задремал. Только в половине седьмого утра санитарка заметила, что под окном детского отделения лежит мёртвый мужчина в больничной пижаме», — пишет «Уездный город».

По факту произошедшего проводится проверка.

ИА «Орелград»