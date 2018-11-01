В Орле оценили объективность ЕГЭ

1.11.2018 | 11:50 Новости

Вопросы ЕГЭ обсудили на коллегии областного департамента образования.


В мероприятии приняли участие руководители районных отделов образования, муниципальные координаторы государственной итоговой аттестации, руководители пунктов приема экзаменов, директора школ и члены предметных комиссий. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.
Как пояснили в учреждении, участники обсудили итоги проведения ГИА-2018. Кроме того, для них были организованы мастер-классы, открытые уроки и консультации.
«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2018 году прошла объективно, без технологических сбоев и нарушений порядка благодаря слаженной работе, в первую очередь, руководителей муниципальных органов управления образования, муниципальных координаторов и, конечно же, орловского учительства», — заявила руководитель регионального департамента образования Татьяна Шевцова.
По ее мнению, в области повысилось качество базового и профильного уровней подготовки выпускников средней школы, и уменьшилось количество выпускников, не получивших аттестат.
«В преддверии ЕГЭ 2019 года мы должны сфокусировать внимание на детальном анализе результатов общеобразовательной подготовки выпускников», — добавила она.

ИА Орелград

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