В Орле приготовили 3D-бутерброды

1.11.2018 | 12:32 Новости

Необычный мастер-класс провели в Орловском госуниверситете.


Мероприятие прошло в рамках Фестиваля науки, который стартовал в Орловском государственном университете имени Тургенева. Он рассчитан на школьников и продлится две недели. Стартовал фестиваль с мастер-классов, который участникам дали преподаватели и студенты Института естественных наук и биотехнологий.
«Мастер-класс был посвящен созданию 3D-бутербродов, — рассказали в ОГУ. — Студенты 2-го курса кафедры технологии продуктов питания и организация ресторанного дела совместно с доцентом кафедры Натальей Глебовой предложили участникам создать два вида бутербродов: «Кораблик» и «Крокодил».
Сообщается, что крокодилы были приготовлены путем карвинга — художественной резки по овощам и фруктам. Кораблик приготовили с помощью конструирования на ломтике батона мачты из хлебной соломки.
«Процесс приготовления оказался весьма интересным, — уточнили в ОГУ. — Несмотря на сложность, все животные и судна получились крепкими, красивыми и главное — вкусными».

ИА Орелград

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