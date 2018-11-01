В Орле приготовили 3D-бутерброды

Необычный мастер-класс провели в Орловском госуниверситете.



Мероприятие прошло в рамках Фестиваля науки, который стартовал в Орловском государственном университете имени Тургенева. Он рассчитан на школьников и продлится две недели. Стартовал фестиваль с мастер-классов, который участникам дали преподаватели и студенты Института естественных наук и биотехнологий.

«Мастер-класс был посвящен созданию 3D-бутербродов, — рассказали в ОГУ. — Студенты 2-го курса кафедры технологии продуктов питания и организация ресторанного дела совместно с доцентом кафедры Натальей Глебовой предложили участникам создать два вида бутербродов: «Кораблик» и «Крокодил».

Сообщается, что крокодилы были приготовлены путем карвинга — художественной резки по овощам и фруктам. Кораблик приготовили с помощью конструирования на ломтике батона мачты из хлебной соломки.

«Процесс приготовления оказался весьма интересным, — уточнили в ОГУ. — Несмотря на сложность, все животные и судна получились крепкими, красивыми и главное — вкусными».

ИА Орелград