Жители Орла отдали в казну на 396 млн рублей больше, чем год назад

1.11.2018 | 13:50 Новости

В областном центре зафиксирован рост налоговых сборов.


Инспекцией ФНС России по города Орлу за 9 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет мобилизовано налоговых поступлений в сумме 11,3 млрд рублей, что на 258,2 миллиона выше уровня прошлого года.
Об этом сообщили в региональном управлении налоговой службы. Отмечено, что основным источником по-прежнему остается налог на доходы физических лиц. Его доля в общем объеме сборов составила 35,4 процента. Возрос и сам объем поступлений.
Так, платежи по НДФЛ за отчетный период превысили 4 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом выросли на 10,3 процента. Объем сборов за год увеличился на 375,9 млн рублей.
Напомним, что в бюджет Орла поступает лишь малая толика от собранных на его территории налогов. Уже два года городские депутаты просят область увеличить долю отчислений, однако чиновники и нардепы регионального уровня эти просьбы игнорируют.

ИА Орелград

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования