Жители Орла отдали в казну на 396 млн рублей больше, чем год назад

В областном центре зафиксирован рост налоговых сборов.



Инспекцией ФНС России по города Орлу за 9 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет мобилизовано налоговых поступлений в сумме 11,3 млрд рублей, что на 258,2 миллиона выше уровня прошлого года.

Об этом сообщили в региональном управлении налоговой службы. Отмечено, что основным источником по-прежнему остается налог на доходы физических лиц. Его доля в общем объеме сборов составила 35,4 процента. Возрос и сам объем поступлений.

Так, платежи по НДФЛ за отчетный период превысили 4 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом выросли на 10,3 процента. Объем сборов за год увеличился на 375,9 млн рублей.

Напомним, что в бюджет Орла поступает лишь малая толика от собранных на его территории налогов. Уже два года городские депутаты просят область увеличить долю отчислений, однако чиновники и нардепы регионального уровня эти просьбы игнорируют.

ИА Орелград