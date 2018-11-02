Орловцам обеспечат увлекательную зиму

В Орле началась подготовка спортивных объектов к зиме.

Постановление о подготовке объектов спорта к зимнему сезону 2018-2019 годов издала администрация областного центра. Согласно документу, в городе будет работать 35 таких объектов – хоккейных кортов и лыжных трасс. Они откроются во всех районах региональной столицы.

Мэрия поручила руководителям муниципальных образовательных учреждений до 1 декабря «обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону» и «предусмотреть увеличение лимитов потребления воды на заливку и подготовку спортивной базы».

Аналогичная рекомендация адресована и учреждениям всех форм собственности вне зависимости от ведомственной принадлежности. УМВД по городу Орлу по традиции рекомендовано принять меры по обеспечению правопорядка на объектах спорта в зимнем сезоне.

ИА «Орелград»