Орловцам покажут редкие издания «Записок охотника» и «Муму»

Уникальная выставка заработала в областной библиотеке.

Выставка «Прижизненные публикации И. С. Тургенева в фонде редкой книги (книжных памятников)» проработает по 29 ноября. Она приурочена к 200-летнему юбилею писателя.

«На выставке представлены первые публикации произведений писателя, напечатанные в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русский архив» за 1843-1883 годы, — рассказали организаторы. — Среди них рассказы из его знаменитых «Записок охотника» и «Муму», повести «Степной король Лир» и «Бригадир», романы «Отцы и дети», «Новь» и «Дым», стихотворения в прозе, драматургия и другие произведения».

В библиотеке отмечают, что творчество писателя стало «своеобразной художественной летописью, запечатлевшей жизнь России в переходный исторический период».

ИА «Орелград»