Орловцам покажут редкие издания «Записок охотника» и «Муму»

2.11.2018 | 14:52 Новости, Общество

Уникальная выставка заработала в областной библиотеке.

Иллюстрация к рассказу И.С.Тургенева «Муму»

Выставка «Прижизненные публикации И. С. Тургенева в фонде редкой книги (книжных памятников)» проработает по 29 ноября. Она приурочена к 200-летнему юбилею писателя.

«На выставке представлены первые публикации произведений писателя, напечатанные в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русский архив» за 1843-1883 годы, — рассказали организаторы. — Среди них рассказы из его знаменитых «Записок охотника» и «Муму», повести «Степной король Лир» и «Бригадир», романы «Отцы и дети», «Новь» и «Дым», стихотворения в прозе, драматургия и другие произведения».

В библиотеке отмечают, что творчество писателя стало «своеобразной художественной летописью, запечатлевшей жизнь России в переходный исторический период».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования