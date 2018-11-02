Орловцу дали 5 лет за разборку в отделе полиции

2.11.2018 | 16:03 Новости, Происшествия

Дело о нападении на полицейского рассмотрел Заводской райсуд.

Как сообщили в пресс-службе суда Заводского района города Орла, инцидент произошел в октябре 2016 года. В отдел полиции доставили местного жителя, которого подозревали в причастности к преступлению.

Его хотели сего лишь опросить. Однако мужчина повел себя неадекватно.

В суде рассказали, что он ударом руки разбил окно, схватил осколок стекла и попытался нанести им удар в грудь заместителю начальника отдела полиции, «применив тем самым насилие, создававшее в момент его применения реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевшего».

Увидев это, старший оперуполномоченный применил физическую силу и выбил из руки осколок стекла. Однако подсудимый не успокоился и ударил сотрудника полиции кулаком по лицу.

Виновным он себя не признал и заявил, что «имела место провокация преступления». Суд наказал его 5 годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»

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