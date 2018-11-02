Орловских полицейских обвинили в бездействии

Под Орлом четырех полицейских наказали по требованию прокуратуры.

Нарушения законодательства о порядке доставления в полицию людей, подвергнутых административному задержанию, выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Проверка показала, что в местном отделе полиции протоколы о доставлении ряда граждан в дежурную часть за совершение административного правонарушения не составлялись.

«Кроме того, Книга учета лиц, доставленных в дежурную часть отдела полиции, ведется ненадлежащим образом — не во всех случаях указывается время доставления, дата и время окончания задержания», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

Главе МО МВД РФ «Новодеревеньковское» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре сотрудника уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»