Орловских полицейских обвинили в бездействии

2.11.2018 | 12:15 Новости, Общество

Под Орлом четырех полицейских наказали по требованию прокуратуры.

Нарушения законодательства о порядке доставления в полицию людей, подвергнутых административному задержанию, выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Проверка показала, что в местном отделе полиции протоколы о доставлении ряда граждан в дежурную часть за совершение административного правонарушения не составлялись.

«Кроме того, Книга учета лиц, доставленных в дежурную часть отдела полиции, ведется ненадлежащим образом — не во всех случаях указывается время доставления, дата и время окончания задержания», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

Главе МО МВД РФ «Новодеревеньковское» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре сотрудника уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования