Орловских полицейских обвинили в бездействии

Под Орлом четырех полицейских наказали по требованию прокуратуры.
Нарушения законодательства о порядке доставления в полицию людей, подвергнутых административному задержанию, выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.
Проверка показала, что в местном отделе полиции протоколы о доставлении ряда граждан в дежурную часть за совершение административного правонарушения не составлялись.
«Кроме того, Книга учета лиц, доставленных в дежурную часть отдела полиции, ведется ненадлежащим образом — не во всех случаях указывается время доставления, дата и время окончания задержания», — пояснили в прокуратуре Орловской области.
Главе МО МВД РФ «Новодеревеньковское» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре сотрудника уже привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИА «Орелград»