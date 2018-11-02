Орловских животных пытались вылечить неизвестными лекарствами

2.11.2018 | 14:00 Новости, Общество

Россельхознадзор наказал «Брянскую мясную компанию».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки на предприятии были выявлены многочисленные нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В частности, для лечения лошадей и КРС применялись препараты не только с истекшим сроком годности, но и не зарегистрированные в Российской Федерации и странах-членах Евразийского экономического союза.

— По результатам проведенных мероприятий ООО «Брянская мясная компания» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — пояснили в ведомстве. — Решением арбитражного суда Брянской области, вступившим в силу 30 октября 2018 года, компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, недоброкачественные и незарегистрированные лекарственные препараты – всего 53 единицы – были изъяты и уничтожены.

ИА «Орелград»

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