Под Орлом желтый ВАЗ положил «Мерседес» на бок

2.11.2018 | 9:22 Новости, Происшествия

Водителю иномарки потребовалась помощь медиков

На трассе «Орел-Ефремов» столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и «Мерседес», водитель иномарки получил травмы, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 1 ноября в 19 часов на 13-м километре. Водитель «двенадцатой» ехал в сторону Орла, а иномарка – ему навстречу. Автомобили столкнулись лоб в лоб, после чего «Мерседес» перевернулся на бок.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы, его доставили в больницу им. Семашко, но госпитализация не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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