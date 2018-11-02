Роспотребнадзор помог орловцам отсудить более 3 млн рублей

2.11.2018 | 13:30 Новости, Общество

Обобщена судебная практика ведомства.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем году сотрудники этого ведомства приняли участие в 43 судебных заседаниях по искам потребителей. В 41 случае была одержана победа.

В основном это были иски о продаже непродовольственных товаров ненадлежащего качества, невыполнении туристических услуг, жалобы на качество медицинских услуг, возмещение убытков, понесенных на устранение недостатков в товаре.

— Общая сумма средств, взысканных в пользу потребителей, в том числе компенсации морального вреда составила 816 тысяч рублей, — отметили в Роспотребнаадзоре.

Кроме того, ведомство само подало 26 исковых заявления в защиту прав граждан. Из них было удовлетворено 20. В результате потребителям присуждено более 2,37 миллиона рублей, в том числе 160 тысяч компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»

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