Стало известно, на чем зарабатывает «Дубрава»

Контрольно-счетная палата области проверила санаторий.

Проверка проводилась за 2017 год и первое полугодие 2018 года. Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, она была плановой. Общий объем проверенных средств составил 81,3 миллиона рублей. При этом на момент проведения мероприятия уставный фонд предприятия составил 33,83 миллиона.

Грубых финансовых нарушений аудиторы не нашли. В отчете они отметили, что доходы предприятия за 2017 год составили 57,1 миллиона рублей и по отношению к 2016 году выросли на 20,8 процента.

«Основным источником являются доходы от медицинской деятельности, — пояснили в КСП. — В общей структуре в 2017 году они составили 51,96 миллиона рублей, или 91 процент. Это на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года».

Кроме того, увеличилась выручка по коммерческой деятельности на 73,6 процента к уровню предыдущего года — с 2,96 миллиона в 2016 году до 5,13 миллиона рублей в 2017 году.

В ходе проверки было выявлено и неэффективное расходование денежных средств. Так, излишне уплаченная сумма налога на прибыль превысила 216 тысяч рублей. Кроме того, предприятие тратило деньги на содержание объекта недвижимости, находящегося в общей долевой собственности. За проверяемый период такие расходы составили 722,8 тысячи рублей.

Материалы контрольного мероприятия направлены в облсовет, правительство и прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»