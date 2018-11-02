В Ливенскую ЦРБ доставят передвижной рентген-кабинет

Медицинский комплекс закупили за счет федеральных средств.

Мобильный комплекс установлен на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4308. Рентгенографический кабинет используют для проведения стандартных исследований методами цифровой рентгенографии в нестационарных условиях. В основном мобильный кабинет используется в отдаленных районах, где нет больниц и клиник с рентгеновском, а также для массового обследования школьников, студентов, работников предприятий.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также чиновники закупают цифровые флюорографы для поликлиник №№ 1, 3. Заявки поставщиков на участие в аукционе принимаются до 7 ноября. Также электронный аукцион проведут на поставку передвижного медицинского комплекса в Новосильскую ЦРБ.

ИА «Орелград»