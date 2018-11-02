В Ливенскую ЦРБ доставят передвижной рентген-кабинет

2.11.2018 | 11:03 Медицина, Новости

Медицинский комплекс закупили за счет федеральных средств.

Мобильный комплекс установлен на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4308. Рентгенографический кабинет используют для проведения стандартных исследований методами цифровой рентгенографии в нестационарных условиях. В основном мобильный кабинет используется в отдаленных районах, где нет больниц и клиник с рентгеновском, а также для массового обследования школьников, студентов, работников предприятий.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также чиновники закупают цифровые флюорографы  для поликлиник №№ 1, 3. Заявки поставщиков на участие в аукционе принимаются до 7 ноября. Также электронный аукцион проведут на поставку передвижного медицинского комплекса в Новосильскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования