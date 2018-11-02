В Орле научились определять психотип человека по клавиатуре

Проект опорного вуза был презентован на IT-конференции.



Как пояснили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, проект был презентован в рамках мероприятия пол названием «ТУРГЕНЕВ DIGITAL» — первой масштабной IT-конференция для бизнеса.

— В Орел приехали 18 известных digital-экспертов со всей России, — пояснили в опорном вузе. – Они рассказали, как использовать инструменты интернет-маркетинга для продвижения бизнеса в интернете, поделились практическим опытом, а также раскрыли некоторые секреты индустрии.

Программа состояла из мастер-классов и лекционной площадки. Каждому желающему было предложено определить его психотип личности с помощью особой обучаемой системы. Кстати, она была разработана в Орле.

«В системе применяются методы искусственного интеллекта, нейронной сети для распознавания психологического типа пользователя по его поведенческим особенностям – как он управляет мышью и клавиатурой, — рассказал заведующий кафедрой программной инженерии Алексей Фролов. — В зависимости от этого сеть определяет его психотип и дает команду на изменение вида интерфейса сайта, подачу определенного вида рекламы, которая целевым образом будет воздействовать на этого клиента».

ИА Орелград