В Орле осудили очень крупного несуна

Токарь пытался вынести станок по частям.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, апелляционная инстанция оставила без изменений обвинительный приговор Покровского районного суда. Согласно ему токарь местного завода 3 года и 6 месяцев проведет в исправительной колонии общего режима.

История поистине удивительна, поскольку подсудимый проявил поразительное безрассудство и упрямство. Год назад его признали виновным в покушении на кражу имущества своего работодателя — ОАО «Пневмоаппарат». Суд пожалел его и назначил условный срок лишения свободы.

Токарь, видимо, воспринял это как благоприятный знак судьбы. Он вновь попался на краже у того же предприятия. Мужчина работал на участке станков с числовым программным управлением. Он решил поживиться за счет хищения дорогостоящих плат.

Подсудимый успел продать похищенные детали на сумму более 700 тысяч рублей. Платы еще более чем на 1 миллион рублей он спрятал в своем шкафу и продать не успел. Злоумышленника разоблачили коллеги, заметившие разукомплектование станков и агрегатных выпрямителей.

Кстати несун вину не признал. Однако областной суд посчитал ее доказанной. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»