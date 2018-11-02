В Орле СК проверит данные о забастовке анестезиологов в НКМЦ

СУ СК по Орловской области по сообщениям СМИ проводит проверку по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг в научно-клиническом многопрофильном центре им. З.И. Круглой.

По данным следствия, родители детей жалуются на несоблюдение графика операций, указывая в качестве причины трудовой конфликт в медучреждении с врачами-анестезиологами, которые недовольны оплатой своего труда.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — уточняет пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»

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