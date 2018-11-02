В Орле стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Подсолнухи»

ПАО «Орелстрой» объявило о старте продаж квартир в новых домах по переулку Пищевой в Орле. В жилом комплексе «Подсолнухи» должны вырасти три шестнадцатиэтажных дома.

В компании подчеркивают, что выбор планировочных решений широк. Среди предложений модные сейчас «Евродвушки», просторные трехкомнатные квартиры, удобные «двушки».

Территория жилого комплекса получит современное и качественное благоустройство с ландшафтным дизайном и озеленением. Во дворах будут расположены зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Рядом с «Подсолнухами» уже есть действующие школа, детский сад, объекты торговли. В этой части города налажено движение общественного транспорта. В непосредственной близости Ока с ее живописными берегами, уютный парк Ботаника.

На квартиры в новом комплексе распространяют действие все акции застройщика, включая обмен старого жилья на новое. Подробнее об объекте и условиях приобретения квартир можно узнать в по телефону 63-30-16 и на сайте застройщика и непосредственно в офисах продаж.