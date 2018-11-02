В Орле уклонистов оказалось вдвое больше, чем призывников

2.11.2018 | 12:01 Новости, Общество

Проблемы призыва на военную службу обсудили в горсовете.

Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, совещание провел мэр Орла Василий Новиков. Дело в том, что он возглавляет городскую призывную комиссию.

Были озвучены такие данные. В осенний призыв задание по городу составляет 94 человека. На данный момент отобрано 65 молодых людей. Всего подлежало вызову 865. Из них прошли призывную комиссию 450, а 165, с учетом прошлых лет, находятся в розыске.

— В период с 1 по 30 октября, в военкомат поступило 130 обращений по розыску уклонистов, — добавили в горсовете. — Совместными силами сотрудников полиции и военкомата удалось разыскать 37 молодых людей. Из них пятеро ушли на призыв, двое убыли в другие регионы, а 28 были отправлены на медицинское обследование.

Василий Новиков призвал военкоматы «активнее сотрудничать с вузами и проводить разъяснительную работу среди студентов по вопросу престижа службы в армии».

ИА «Орелград»

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