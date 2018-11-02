В Орле запустят два новых светофора

Пока в тестовом режиме.

В Советском районе Орла планируется запустить два светофора. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, расположены они на пересечении улиц Наугорское шоссе и Скворцова, а также у дома № 62 по улице Октябрьская.

Водителей предупреждают, что режимы работы светофоров будут корректироваться в соответствии с дорожной обстановкой.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофоров», — пишет пресс-служба регионального УГИБДД.

ИА «Орелград»