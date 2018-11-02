В Орле запустят два новых светофора

2.11.2018 | 13:27 Новости, Общество

Пока в тестовом режиме.

В Советском районе Орла планируется запустить два светофора. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, расположены они на пересечении улиц Наугорское шоссе и Скворцова, а также у дома № 62 по улице Октябрьская.

Водителей предупреждают, что режимы работы светофоров будут корректироваться в соответствии с дорожной обстановкой.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофоров», — пишет пресс-служба регионального УГИБДД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования