Роспотребнадзор снял с продажи 640 литров подпольной «незамерзайки»

5.11.2018 | 12:21 Новости, Общество

В общей сложности размер штрафа составил 852 тысячи рублей.

Проверки специалисты регионального Роспотребнадзора проводили за 2017 год и текущий период 2018 года. Всего проверили 85 предпринимателей и компаний, торгующих «незамерзайкой».

В результате проверки на 16 объектах нашли нарушения: метанол в стеклоомывающей жидкости. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 852 тысячи рублей.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий с реализации снято 640 литров стеклоомывающих жидкостей, не соответствующих требованиям по содержанию метанола и находящихся в реализации без документов, подтверждающих качество и безопасность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилистам рекомендуют покупать «незамерзайку» только в установленных местах торговли.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования