Роспотребнадзор снял с продажи 640 литров подпольной «незамерзайки»

В общей сложности размер штрафа составил 852 тысячи рублей.

Проверки специалисты регионального Роспотребнадзора проводили за 2017 год и текущий период 2018 года. Всего проверили 85 предпринимателей и компаний, торгующих «незамерзайкой».

В результате проверки на 16 объектах нашли нарушения: метанол в стеклоомывающей жидкости. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 852 тысячи рублей.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий с реализации снято 640 литров стеклоомывающих жидкостей, не соответствующих требованиям по содержанию метанола и находящихся в реализации без документов, подтверждающих качество и безопасность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилистам рекомендуют покупать «незамерзайку» только в установленных местах торговли.

ИА «Орелград»