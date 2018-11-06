Маленькому орловцу требуется помощь

Историю болезни семилетнего Орловца Ярослава Левицкого, прислала в редакцию его мама и попросила помочь собрать средства на курс занятий у профессионального фонопеда и фониатра.

Ярославу необходимо лечение в Клинике речевой патологии в ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ СПб). У ребенка тяжелое нарушение речи: дизартрия тяжелой степени, дисфония по гипотоническому типу, слабость и нарушение моторики правой руки (последствия тяжелой инфекции, протекавшей по типу инсульта). Ярослав потерял речь в 2 года. На восстановление речи ушло 5 лет, Ярослав лечился в нашем городе, в Москве, где и был выставлен окончательный диагноз – моторная афазия (распад речи). В последние полтора года Ярик прошел 6 курсов лечения в Центре патологии речи и нейрореабилитации Москвы, в центре «Логомед-Прогноз», в «Логоцентр О.И. Азовой», посещал сеансы остеопата. Все это дало результат. Ярослав говорит, много говорит, у него богатый лексический запас, но дизартрия и дисфония мешают ему полноценно говорить. Качество речи очень страдает, язык и губы плохо слушаются, ребенку тяжело, порой окружающие его не понимают, речь нечеткая, скандированная, страдает тембр, ритм, сила голоса, нарушено речевое дыхание, что очень важно для полноценной речи. Такое состояние речи может привести к нарушению письма и чтения. Это проявляется уже сейчас, ему трудно отличить твердый звук от мягкого, глухой от звонкого. Нарушение моторики и слабость правой руки, которые отмечались после перенесенного заболевания (ребенок перестал рисовать, не удерживал в руке карандаш), заставляют Ярослава рыдать над прописями. Он очень старается, но порой срывается и плачет от отчаяния. Во время последней реабилитации, невролог порекомендовала обратиться к фониатру, чтобы определить причину дисфонии. Недавно мы ездили на консультацию в ЛОР НИИ СПб, где Ярослава обследовали специалисты и рекомендовали лечение в Клинике речевой патологии ЛОР НИИ г. Санкт-Петербурга, которое включает и занятия с фонопедом. В Орловской области таких специалистов нет.



Общая сумма к сбору 203650 рублей. Группа помощи https://vk.com/yaroslavhelp Общая сумма к сбору 203650 рублей.

Итого собрано — 43142 рублей.

Остаток к сбору — 160508 рублей.

Реквизиты:

Сбербанк карта 4817 7600 9431 0830

Яндекс.Деньги 4100 1188 4505 741

WebMoney рубли R354159999471

ИА Орелград