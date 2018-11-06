Орловец получил почти 3 года тюрьмы за кражу номерного знака

Бывалый «сиделец» попался на совершении очередного преступления.

Приговор в отношении ранее неоднократно судимого орловца вынес суд Свердловского района. Мужчину признали виновным в совершении серии краж. Так, в одном случае он похитил с припаркованного автомобиля государственный регистрационный знак и аккумуляторную батарею, в другом – камеру наружного наблюдения.

Кроме того, он незаконно проник в чужой частный дом и похитил оттуда теплообменник газового котла. В судебном заседании мужчина свою вину в совершении преступлений по всем эпизодам признал полностью. Однако с приговором суда первой инстанции не согласился, посчитав его слишком суровым.

Он подал апелляционную жалобу, сославшись в том числе на наличие у него психического заболевания. Приговор был немного изменен. Мужчина наказан 2 годами и 9 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»