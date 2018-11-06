Орловский суд разъяснил, как устроиться на работу и не потерять зарплату

Трудовые отношения следует оформлять надлежащим образом.

Как сообщили в суде Мценского района, местный житель обратился с иском об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы. Он угодил в неприятную ситуацию, однако сам в этом виноват.

В иске работник указал, что фактически был допущен к работе гендиректором в январе этого года. Проработал чуть более месяца и уволился по собственному желанию. При этом трудовой договор с ним не заключался.

В бухгалтерии истцу пояснили, что ему начислена зарплата в размере 36,8 тысячи рублей. Обещали выдать ее позднее. Однако работник получил менее половины суммы. В суде он просил установить факт трудовых отношений и обязать работодателя внести в трудовую книжку запись о принятии на работу и об увольнении с работы по собственному желанию.

Кроме того, истец требовал остаток зарплаты. Однако ему было отказано в удовлетворении заявленных требований «в связи с недоказанностью фактического доступа и выполнения истцом работы в организации с ведома и по поручению работодателя или его представителя в интересах работодателя, под его контролем и управлением, следовательно, возникновения между сторонами трудовых отношений».

«Установлено, что организация, в которую устроился работать истец, объявлена банкротом, — пояснили в суде. — К конкурсному управляющему для трудоустройства работник не обращался. Фактически допуск к работе он не осуществлял и условия своего трудоустройства с ним не обсуждал».

Что касается гендиректора, то он к тому времени уже не имел полномочий принимать кого-либо на работу. Да и зарплата оказалась не зарплатой – деньги истцу перечислил родственник генерального директора. Не согласившись с решением, истец обжаловал его в суд апелляционной инстанции, но проиграл и там.

ИА «Орелград»