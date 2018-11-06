Под Орлом из пожара спасли человека

Мужчину вытащили из горящего дома

В Орловской области при пожаре пострадал 46-летний мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.

Днем в понедельник в поселке Никольское Свердловского района загорелся дом с пристройкой. Сообщение о возгорании поступило примерно в 13 часов. Первыми на место происшествия прибыли добровольцы, но к этому времени соседи уже успели вытащить из дома мужчину. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Добровольцы вместе с прибывшими пожарными потушили огонь. Он успел уничтожить дом изнутри. Предположительно, хозяин допустил оплошность при приготовлении пищи.

ИА «Орелград»