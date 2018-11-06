В Орле в ДТП пострадала 4-летняя девочка

6.11.2018 | 12:13 Новости, Происшествия

Она сидела в «Тойоте», которая столкнулась с «Ларгусом».

В Орле в ДТП утром во вторник пострадали четырехлетняя девочка и 60-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась в 9:45 на перекрестке улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада Ларгус».

Пострадавшая девочка была пассажиркой иномарки. Ее госпитализировали в областную детскую больницу. Травмы также получил пассажир «Ларгуса», его отвезли в больницу им. Семашко. Детали происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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