В Орле в ДТП пострадала 4-летняя девочка

Она сидела в «Тойоте», которая столкнулась с «Ларгусом».

В Орле в ДТП утром во вторник пострадали четырехлетняя девочка и 60-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась в 9:45 на перекрестке улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада Ларгус».

Пострадавшая девочка была пассажиркой иномарки. Ее госпитализировали в областную детскую больницу. Травмы также получил пассажир «Ларгуса», его отвезли в больницу им. Семашко. Детали происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.