Ливенец пообещал в суде не пьянствовать, чтобы не лишиться квартиры

Необычное дело дошло до Ливенского райсуда.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», иск подал местный житель. Он просил выселить из квартиры его великовозрастного сына. Как следует из иска, чадо не платит за жилье. При этом в состоянии наркотического опьянения «кидает мебель, ломает вещи и стены». Отец вынужден регулярно вызывать полицию.

Он просил выселить сына и снять его с регистрационного учета, поскольку в связи с его неадекватным поведением вместе с супругой находится в постоянном страхе.

«В предварительном судебном заседании стороны разрешили спор мирным путем, — пишет «УЕ». — Сын обязуется вести себя надлежащим образом, не нарушая покой родителей в доме, не скандалить, в пьяном виде дома не находиться. А родитель от иска отказывается».

ИА «Орелград»