Мэрия обвинила программу наказов избирателей в повреждении двора на Рощинской

На рабочем совещании 7 ноября начальник управления капитального строительства города (УКС) Сергей Костиков объяснил сити-менеджеру Александру Муромскому повреждения во дворах домов №№17 и 19 по ул. Рощинская.

Как сообщалось ранее, благоустраивая детскую площадку, рабочие «раскурочили» дворы. Разбили отремонтированные бордюрные камни, которые устанавливали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году. Жители жаловались также на разбитую пешеходную дорожку, на которую заезжали КАМАЗы и трактора.

Сергей Костиков доложил, что двор был принят комиссионно 25 октября.

«В настоящий момент, предположительно в рамках программы наказов избирателей, во дворе выполняются работы по благоустройству детской площадки. Бордюрные камни и пешеходные дорожки были повреждены тяжелой техникой при завозе материалов», — отметил начальник УКС.

Александр Муромский поручил разобраться в ситуации и исправить повреждения.

ИА «Орелград»

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