Под Орлом при сильном пожаре погиб мужчина

7.11.2018 | 11:27 Новости, Происшествия

Сообщение о возгорании дома в селе Ждимир Знаменского района поступило в дежурную службу ГУ МЧС по Орловской области 6 ноября в 20:19.

К прибытию пожарных дом горел изнутри по всей площади. Кроме того, существовала угроза распространения огня на хозпостройку рядом с домом. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

«Звеном газодымозащитников был подан один водяной ствол на тушение внутри дома, второй – на тушение дома и защиту хозпостойки», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Только спустя час в доме удалось обнаружить тело 49-летнего мужчины. Специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба.

ИА «Орелград»

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