Стало известно, где в Орле можно будет купить елку

В общей сложности предпринимателям предоставлено 29 адресов для размещения елочных базаров.

Как отмечается в пресс-релизе мэрии, заявки принимаются с 6 ноября по 4 декабря. Итоги аукциона подведут 7 декабря.

По данным горадминистрации, всего субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 29 адресов, по которым возможна продажа хвойных деревьев. С предпринимателем, выигравшим конкурс, заключат договор на размещение елочного базара с 15 по 31 декабря.

Все заявки можно принести в финансово-экономическое управление (Пролетарская гора, 1, каб. 424) до 4 декабря.

Для продажи елок заявлены следующие адреса:

• пл. Юности

• пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)

• ул. Пушкина,в районе дома № 20

• ул. 5-го Августа, в районе дома №19

• ул. 3-я Курская, в районе дома №2

• ул. Московская, в районе дома №112

• ул. Л. Толстого, в районе дома №19

• пл. Комсомольская, в районе дома №77

• ул. Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б

• ул. Комсомольская, в районе дома № 106

• ул. Комсомольская, в районе дома №196

• ул. Комсомольская, в районе дома №231

• ул. Комсомольская, в районе дома №242

• ул. Комсомольская, в районе дома №356

• ул. Комсомольская, в районе дома №384

• ул. Планерная, в районе дома №69

• ул. Машкарина, в районе дома №10

• ул. Карачевская,в районе дома №144

• ул. Блынского, в районе дома №2

• ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)

• ул. Раздольная, в районе дома №86

• площадь им. Г.К. Жукова

• ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)

• ул. Полесская, в районе дома №53

• ул. 8 Марта, в районе дома № 19

• ул. Приборостроительная, в районе дома №44

• ул. Октябрьская, в районе дома №120

• Наугорское шоссе, в районе дома №48

• ул. Генерала Родина, в районе дома № 52

Более подробную информацию можно получить по телефону: (4862) 76-27-42 (отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла).

ИА «Орелград»