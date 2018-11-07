Стало известно, где в Орле можно будет купить елку

В общей сложности предпринимателям предоставлено 29 адресов для размещения елочных базаров.
Как отмечается в пресс-релизе мэрии, заявки принимаются с 6 ноября по 4 декабря. Итоги аукциона подведут 7 декабря.
По данным горадминистрации, всего субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 29 адресов, по которым возможна продажа хвойных деревьев. С предпринимателем, выигравшим конкурс, заключат договор на размещение елочного базара с 15 по 31 декабря.
Все заявки можно принести в финансово-экономическое управление (Пролетарская гора, 1, каб. 424) до 4 декабря.
Для продажи елок заявлены следующие адреса:
• пл. Юности
• пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
• ул. Пушкина,в районе дома № 20
• ул. 5-го Августа, в районе дома №19
• ул. 3-я Курская, в районе дома №2
• ул. Московская, в районе дома №112
• ул. Л. Толстого, в районе дома №19
• пл. Комсомольская, в районе дома №77
• ул. Комсомольская, (напротив) в районе дома №78-б
• ул. Комсомольская, в районе дома № 106
• ул. Комсомольская, в районе дома №196
• ул. Комсомольская, в районе дома №231
• ул. Комсомольская, в районе дома №242
• ул. Комсомольская, в районе дома №356
• ул. Комсомольская, в районе дома №384
• ул. Планерная, в районе дома №69
• ул. Машкарина, в районе дома №10
• ул. Карачевская,в районе дома №144
• ул. Блынского, в районе дома №2
• ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
• ул. Раздольная, в районе дома №86
• площадь им. Г.К. Жукова
• ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
• ул. Полесская, в районе дома №53
• ул. 8 Марта, в районе дома № 19
• ул. Приборостроительная, в районе дома №44
• ул. Октябрьская, в районе дома №120
• Наугорское шоссе, в районе дома №48
• ул. Генерала Родина, в районе дома № 52
Более подробную информацию можно получить по телефону: (4862) 76-27-42 (отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла).
ИА «Орелград»