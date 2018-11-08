Орловский Владыка признался, что встречался с Лукой

Митрополит Антоний рассказал, каким был святой Лука в годы его молодости.

Напомним, что в Свято-Успенский мужской монастырь 6 ноября был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Святыня пробудет в областном центре до 9 ноября.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополиту Орловскому и Болховскому Антонию в молодости довелось встретиться со святителем Лукой. Об этом

Владыка рассказал накануне паломникам в день встречи святыни. Приводим его воспоминанию:

«В юношеские годы мне с одним церковным поручением надо было приехать к святителю Луке.

Вспоминаю — он жил в доме с совершенно обычной калиткой. Я вошел туда, и подошел к нему. Владыка очень любезно принял меня. Мы поздоровались, я взял благословение. Я тогда уже учился в Московской духовной академии, и сказал ему, что приехал от преподобного Сергия, и он с удовольствием меня принял.

Эта встреча запечатлелась в моей памяти. И сегодня на плакатах, сообщающих о прибытии его мощей, он изображен вот точно таким, каким я его видел. Точно в этом же возрасте. Я очень люблю и почитаю его. И сегодня очень счастлив, потому что много читал о нем, и представляю его жизненный путь».

ИА «Орелград»