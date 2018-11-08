Под Ливнами ферма заплатит миллион за гибель механизатора

Родственники погибшего мужчины через суд добились компенсации морального вреда.

Вдова и дочь погибшего механизатора обратились в суд с иском к АОНП «Успенское» о взыскании компенсации морального вреда. В материалах дела сказано, что 60-летний сотрудник фермы погиб при раздаче кормов. Трагедия в селе Успенское произошла 12 июля. Погибший ремонтировал кормораздатчик. С помощью кран-балки мужчина стал поднимать бункер, но он сорвался с крюка и, падая, задел работника.

В ходе расследования выяснилось, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

«Кран-балка эксплуатировалась без проведения в установленном порядке её технического освидетельствования, к работе с грузоподъемным оборудованием, управляемым с пола (кран-балка) были допущены лица, не прошедшие обучение по управлению данным видом оборудования, не прошедшие инструктаж и обучение по охране труда, не назначены приказом ответственные лица, обеспечивающие безопасную эксплуатацию грузоподъемного оборудования», — сообщает издание «Уездный город».

Вдова и дочь потребовали взыскать с АОНП «Успенское» по миллиону каждой в качестве компенсации морального вреда, за «физические и нравственные страдания». Уточняется, что в суде стороны договорились разойтись мирным путем. Суд обязал ферму выплатить родственникам по 500 тысяч каждой.

ИА «Орелград»