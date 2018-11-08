Россельхознадзор оценил объем молочного фальсификата в Орле

В среднем 28 процентов продукции не отвечает нормам.

Территориальное управление Россельхознадзора обнародовало официальные данные проверки, проведенной по обращению исполнительного директора «Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции» Александра Бражко.

Так, в Орловской и Курской областях было отобрано по 156 проб молочной продукции в 113 учреждениях социальной сферы и 9 магазинах крупной торговой сети.

«В 113 из исследованных проб (в Орловской области – 56, в Курской области – 57) установлено несоответствие требованиям Технических регламентов по показателям: жирно-кислотный состав, стерины, массовая доля жира, массовая доля белка, бактерии группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, дрожжи и плесени», — говорится в информации ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что 86 проб из отобранных (практически, каждая третья) показали положительный результат по фальсификации. Это говорит о том, что под видом сливочного масла, творога и сыра в учреждения социальной сферы, а также на прилавки магазинов поступает немалая доля суррогата из растительных масел.

«В результате проведенных исследований молочной продукции список недобросовестных производителей составили шесть курских молокоперерабатывающих предприятий, одно орловское и восемь предприятий других субъектов РФ, — говорится в отчете. — По фактам выявления небезопасной продукции в отношении виновных лиц составлено 7 протоколов об административных правонарушениях на сумму 170 тысяч рублей».

Кроме того, отозвано 47 деклараций о соответствии молочной продукции. Материалы проверки направлены в УФСБ России по Орловской области, а также в профильные департаменты орловского правительства.

ИА «Орелград»