СК начал проверку по факту обнаружения трупа в реке Цон

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, в реке Цон в районе поселка Знаменка.

Сообщение о том, что в реке обнаружено тело мужчины поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Орловской области около 10:30. О произошедшем спасателям и силовикам сообщил рыбак.

По факту смерти орловца специалисты СУ СК по Орловской области проводят проверку. Силовикам удалось установить личность мужчины. Погибшим оказался 37-летний ранее судимый орловец, проживавший в Северном районе Орла.

«Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального СК.

ИА «Орелград»