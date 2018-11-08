СК начал проверку по факту обнаружения трупа в реке Цон

8.11.2018 | 15:13 Новости, Общество

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, в реке Цон в районе поселка Знаменка.

Сообщение о том, что в реке обнаружено тело мужчины поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Орловской области около 10:30. О произошедшем спасателям и силовикам сообщил рыбак.

По факту смерти орловца специалисты СУ СК по Орловской области проводят проверку. Силовикам удалось установить личность мужчины. Погибшим оказался 37-летний ранее судимый орловец, проживавший в Северном районе Орла.

«Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального СК.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования