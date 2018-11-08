В Орле открылась школа парламентаризма

Учеников будут «внедрять» в органы власти.

Как пояснили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, «Школа Парламентаризма» — это образовательный проект, созданный для «расширения практики взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и общественно-политических организаций с молодежью».

— Проект задуман и реализуется для интеграции молодежи во властные структуры, — рассказали в ОГУ. — Это даст молодым политикам реальное и четкое представление, как работает система власти в России.

Более того — это своеобразный «карьерный лифт», который дает человеку перспективы на стажировку и последующую работу в законодательной и исполнительной власти.

В качестве спикеров приглашаются представители власти. Кстати, это уже третий сезон работы школы в Орловской области. На данный момент подано более 150 заявок. 6 и 7 ноября прошел отбор в виде устного собеседования. Вопросы задавали на знание и на сообразительность. Причем в этом году на вопрос о политических взглядах не обязательно было отвечать.

Еще одно новшество — отдельная школа создана в Ливнах. Там будут проходить обучение около 20 человек.

ИА «Орелград»