В Орле вскрыли нарушения при выдаче пособий «чернобыльцам»

«Ошибки» закрались в областное законодательство.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, нарушения были выявлены в рамках надзора за законностью нормативных правовых актов. Оказалось, что многие орловские «законы» противоречат федеральному законодательству.

Ярким примером стала проверка действующих в регионе регламентов предоставления государственных услуг. Речь идет о назначении и выплате ежемесячных денежных компенсаций гражданам, проживающим и работающим на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как пояснили в прокуратуре, они предусматривали требования о предоставлении заявлений в казенные учреждения, подведомственные областному департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства. Однако эти учреждения не имели соответствующих полномочий.

«Кроме того в регионе не был установлен единый орган, наделенный полномочиями на предоставление государственных услуг, связанных с выплатами пособий гражданам, эвакуированным из зон отчуждения по ЧАЭС», — добавили в надзорном ведомстве.

В правительство было внесено представление, после чего из регламентов исключили незаконные положения. Единым органом по предоставлению госуслуг в этой сфере был определен департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.

ИА «Орелград»