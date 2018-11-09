Орловец нашел в лесу девушку и обокрал ее

9.11.2018 | 16:04 Новости, Общество

Дело о необычной краже рассмотрел суд Северного района.

Перед ним предстал местный житель, которого признали виновным в тайном хищении чужого имущества. Его жертвой стала девушка, которую он буквально нашел в лесу.

Как следует из материалов дела, потерпевшая употребила спиртные напитки в шашлычной, затем вышла из заведения и уснула на холме рядом с шашлычной в Медведевском лесу. Там ее и обнаружил злоумышленник.

Рядом с ней на земле лежал мобильный телефон. Преступный план созрел мгновенно. Мужчина схватил телефон и скрылся. Причиненный девушке ущерб был оценен почти в 7 тысяч рублей.
Подсудимый признал вину. Его наказали лишением свободы на полгода с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

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